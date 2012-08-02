Путин поздравил дзюдоиста Хайбулаева с золотой олиспийской медалью

Президент РФ Владимир Путин лично в Лондоне поздравил дзюдоиста Тагира Хайбулаева с победой. Сразу же после того, как спортсмен завоевал золото на Олимпийских играх.

"АН" сообщали, что Хайбулаев в финальной схватке в весовой категории до 100 кг нанес поражение дзюдоисту из Монголии Найдану Тувшинбаяру.

После победы Хайбулаеву с трибун передали российский флаг. Президент спустился со своего места в зале, пожал руку и обнял олимпийского чемпиона.

"Было очень приятно, когда президент России Владимир Владимирович Путин поздравил меня с победой", - сказал Хайбулаев, отметив, что глава государства поблагодарил его за победу.

Напомним, Путин вперые за семь лет прибыл в столицу Великобритании.