Причины страшного наводнения в Крымске назвал Росгидромет

Росгидромет провел собственное расследование и по итогам составил официальный доклад, в котором назвал причины наводнения в кубанском городе Крымске, жертвами которого стали более 150 человек.

Причинами паводка в бассейне реки Адагум 6-7 июля стали чрезвычайно высокие осадки, ситуацию усугубили антропогенные факторы - насыпи и забитые мусором русла для отвода воды. Документ опубликован на сайте Росгидромета в четверг."Главной причиной катастрофического наводнения, произошедшего в ночь с 6 на 7 июля в бассейне реки Адагум, явились чрезвычайно высокие, не наблюдавшиеся ранее за весь период инструментальных наблюдений, осадки", — говорится в докладе Росгидромета, который опубликован на сайте ведомства.



"Пропускная способность железнодорожного моста через реку Адагум перед городом Крымском оказалась недостаточной, чтобы пропустить большой объем воды, насыщенной карчем (затонувшими деревьями и бревнами), в результате чего в треугольнике, образованном двумя железнодорожными насыпями, начался подъем уровня воды, достигшей 7.10 метров, и образовалось искусственное водохранилище со значительным объемом воды. При дальнейшем поступлении воды по рекам произошло перетекание и прорывы значительной части аккумулированного стока в левобережную пойму, и его быстрое перемещение в сторону города Крымск", — говорится в докладе ведомства.

"Пропускная способность русла и поймы реки Адагум в пределах Крымска недостаточна для пропуска паводочных расходов: прилегающая к реке пойма застроена, в том числе и в водоохранных зонах, а русло реки замусорено, не расчищается, и на отдельных участках сильно заросло", — указано в официальном докладе.

"Неберджаевское водохранилище в период прохождения паводка выполнило свою аккумулирующую функцию, снизив поступление паводочных вод в реку Адагум в период его наиболее интенсивного развития — до 5:45 часов 7 июля — примерно на 130 м3/с ", — поясняется в документе.

В документе говорится, что сброс из водохранилища начался в автоматическом режиме после 5:45 7 июля при достижении отметки уровня 18200 метра.

"В течение 7 июля сброс составил 60-80 м3/с, а 8 июля 10-40 м3/с. Приток в водохранилище в период интенсивного поступления воды в период с 23 часов 00 мин. 6 июля до 5 час.45 мин. 7 июля в среднем составил около 130 м3/с, при этом, надо понимать, что его максимальное значение во время наиболее интенсивного дождя могло превышать несколько сотен м3/с. Общий объем притока в Неберджаевское водохранилище за период с 23 часов 6 июля по 20 часов 7 июля составил 6422 тыс. м3, что соответствует суточному слою стока 203 мм (площадь водосбора водохранилища 31,6 км2)", — сообщили в Росгидромете.