Сергей Удальцов озвучил планы оппозиции на осень

Известный оппозиционер, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал о планах оппозиции на осень.

В блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Удальцов говорит, что сейчас самое время сверить часы и наметить план действий по "освобождению" России.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов готов направить предложение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, что сам может сесть в тюрьму в обмен на освобождение задержанных по так называемому "болотному делу" о беспорядках 6-го мая в центре Москвы. Он отметил, что власти проводят целенаправленную кампанию по удушению гражданского движения, и действия властей активизировались после "Марша миллионов" в мае.

По словам Удальцова, 15 сентября проведение Марша миллионов намечено не только в Москве, но и по всей стране, то есть это будет ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ. "Конечно, самых активных граждан мы, как и прежде, ждем в столице. Ну а тех соратников, кто в Москву не поедет – просим заняться подготовкой Марша (в формате шествий, митингов, флэш-мобов) в ваших городах. Таким образом, 15 сентября акция может пройти в 50-60 городах России, а общее количество участников может приблизиться к пресловутому миллиону.

Отдельно хочу призвать лидеров оппозиционных парламентских партий – КПРФ и "Справедливой России" - полноценно включиться в процесс подготовки сентябрьского Марша. Это усилит всех нас и будет абсолютно правильным решением. Сегодня мы должны быть едины в борьбе за свободную Россию!", - пишет Удальцов.