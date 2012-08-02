Основатель скандальных финансовых пирамид МММ и МММ-2011 Сергей Мавроди объявил о создании собственной политической партии в Украине. Его очередное детище - политическая организация - получила название МММ.

Бизнесмен - гражданин России - находящийся в бегах, намерен выдвинуть партию на предстоящие выборы в Верховную раду Украины. Видеозапись с обращением предпринимателя размещена на сайте YouTube.

"Я объявляю начало общественно-политической работы", - анонсировал Мавроди.