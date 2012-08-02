Ваенга выпьет за здоровье судьи, который вынесет приговор участницам Pussy Riot

Блогеры обсуждают высказывания в Интеренете певицы Елены Ваенги о выступлении певиц панк-группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя и последствиях этого «молебна».

Ваенга написала, что «выпьет за здоровье судьи, который вынесет приговор участницам группы». Многих пользователей сети возмутили высказывания артистки о судьбе девушек из скандальной группы, находящихся сейчас под следствием. Ваенга «ни от одного своего слова не отказывается». По мнению Елены, «там были действительно очень серьезные эмоции» .

«Я человек очень эмоциональный, к сожалению, даже чересчур... Но мнение у меня, конечно же, давно сложилось по поводу этой ситуации», - призналась она.

По словам певицы, поступок девушек в храме глубоко возмутил ее, сообщает РИА Новости. «Лично меня, как православную христианку, это затронуло. Я оскорблена как христианка и гражданка Российской Федерации. Я не судья... но у меня есть человеческий и моральный суд», - пояснила Елена Ваенга, отметив, что видит, что спесь, прыть и уверенность с их лиц начинают сходить.

«Девочки видимо начинают понимать... То, что их нельзя без наказания отпустить - для меня это очевидно, потому что если это произойдет, это будет поводом для того, чтобы и следующие плевали в лицо всему православному народу», - отметила она.

По делу арестованы три участницы акции - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие предъявило девушкам обвинение по статье «хулиганство».

Отец одной из участниц Pussy Riot Екатерины Самуцевич заявил сегодня в Хамовническом суде, что планирует подать иски о защите чести и достоинства в связи с публикацией клеветы в ее адрес.

Адвокат Виолетта Волкова уже их подготовила. Она попросила его на заседании не говорить более подробную информацию. В ходе допроса господин Самуцевич отметил, что ряд публикаций содержал клеветническую, недостоверную информацию о его дочери.

Ксения Собчак в интервью немецкой газета «Bild» заявила, что ей «стыдно за свою страну». Дело в отношении панк-группы Pussi Riot известная телеведущая охарактеризовала как «акт средневековый мести».