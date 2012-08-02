В России установилась жара, но работодатели против сиесты

В некоторых регионах России установилась жара. Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко посоветовал работодателям в регионах, где стоит жаркая погода, перевести сотрудников на щадящий режим работы и даже устроить сиесту - по возможности ввести в организациях послеобеденный отдых.

Как сообщает портал Superjob.ru, у работодателей инициатива главного санитарного врача восторга явно не вызвала: большинство компаний, более половины участников исследования, не готово вводить в рабочее расписание послеобеденный отдых. По мнению представителей компаний, такие предложения выглядят как минимум безответственно: «А платить за укороченный рабочий день Онищенко будет?»; «Государству это ничего не будет стоить, а какая забота за чужой счет!». К тому же работодатели часто отмечали, что уже позаботились о комфорте сотрудников в летние дни: «В офисе с кондиционером нет аномальной жары».

Но в 6% компаний признались, что уже ввели сиесту, а еще 3% сделают это буквально в ближайшие дни. «Почему бы и не пересмотреть правила? Наши рабочие процессы сиеста не нарушит», - объясняют гуманно настроенные представители предприятий и организаций.

Работники предприятий идею сиесты, несомненно, оценили положительно: почти две трети опрошенных экономически активных россиян (65%) только приветствовали бы решение своего работодателя ввести новый график на время жары. По их мнению, такая мера вполне может резко повысить производительность труда, но при условии, если время сиесты будет учитываться и оплачиваться как рабочее.

22% россиян уверены, что во введении послеобеденного отдыха в график нет необходимости. Не оценившие заботы об их здоровье респонденты опасаются увеличения продолжительности рабочего дня или не понимают, чем занять себя в обеденное время: «Для отдыха на работе нет условий, домой ехать неудобно, проводить это время в пробках – грустно»; «У нас не так уж и жарко, а потом работай допоздна…».

2% россиян сообщили, что их работодатели ввели сиесту, не дожидаясь инициативы Геннадия Онищенко. «Отдыхаем с 12 до 15, потому что в это время у нас работать просто невозможно»; «Топ-менеджер – экспат, привез свои традиции», - сообщают респонденты.