Участники финансового рынка направили Путину письмо о накопительной части пенсии

Объединения участников финансового рынка выражают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Министерство труда и социальной защиты РФ выступает с предложением об отмене обязательной накопительной части пенсии.

Саморегулируемые организации - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Национальная фондовая ассоциация (НФА), Национальная лига управляющих (НЛУ), Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) и Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) - обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе сохранения обязательной накопительной части пенсии.

"Две трети пенсионных накоплений и так сейчас возвращаются в федеральный бюджет: примерно 70% пенсионных накоплений вкладывается в государственные ценные бумаги и через бюджетный трансферт финансирует текущие пенсионные выплаты из ПФР", - отмечается в письме участников финрынка. Они поясняют, что в настоящее время средства накопительной части пенсии являются фактически единственным суверенным источником крупных долгосрочных инвестиций для национального фондового рынка и приватизации, ликвидация обязательной накопительной системы практически, по их мнению, не улучшит текущее финансирование распределительных пенсий.

Копия письма, направленного 1 августа Путину, есть в распоряжении агентства "Прайм".

Авторы обращения к путину также считают, что без развитого внутреннего рынка пенсионных накоплений невозможно превращение Москвы в международный финансовый центр. Отмена обязательной накопительной части пенсии, по их мнению, станет демонстрацией того, что экономика РФ оказалась не в состоянии оценить и эффективно использовать свой единственный крупный ресурс долгосрочных инвестиций, сообщает РИА Новости.

Следствием этого станет падение доверия к российскому финансовому рынку, повышение премии за риск, которую придется платить корпоративным заемщикам, ограничение притока иностранных инвестиций.

Член экспертной группы "Стратегии-2020" по вопросам реформирования пенсионной системы Владимир Назаров 1 августа сообщил, что взамен отмены обязательного накопительного компонента пенсионного страхования эксперты предлагают предоставить гражданам самостоятельный выбор: участвовать в накопительной системе или нет.

Сейчас 22% от фонда оплаты труда, направляемых в ПФР, у родившихся в 1967 году и позже делятся следующим образом: 6 процентных пунктов направляется на накопительную часть, а из остальных 16 п.п. (идут на выплаты нынешним пенсионерам) 10 п.п. учитываются на индивидуальном счете и формируют объем пенсионных прав, а еще 6 п. п. направляются в солидарную часть и на объем пенсионных прав не влияют.

По умолчанию они находятся в управлении государственной управляющей компании, которой сейчас является Внешэкономбанк. При этом человек может также выбрать для инвестирования частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.

У родившихся в 1966 году и раньше накопительной части нет, в индивидуальную направляется 16 п. п. из 22%, в солидарную - те же 6 п. п.

Правительству предстоит выбрать из двух вариантов пенсионной реформы, предлагаемых ключевыми министерствами - Министерством финансови Минтруда. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве. Окончательное решение властям предстоит принять в сентябре.Сама реформа должна начаться с 2013 года.