Более 2 тысяч десантников прошли маршем по центру Петербурга (ФОТО)

Свыше 2 тысяч человек, по информации регионального ГУМВД, участвовали сегодня в посвященном Дню ВДВ шествии. Колонна прошла от Дворцовой площади по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле в Петербурге.



Участники шли в сопровождении оркестра. У вечного огня минутой молчания почтили память погибших воинов.

После этого десантники и их близкие сели в автобусы, чтобы отправиться в Приморский парк Победы, где в 15.00 начались праздничные мероприятия.















