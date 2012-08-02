Отец одной из участниц Pussy Riot подаст иск о защите чести и достоинства

Отец одной из участниц Pussy Riot Екатерины Самуцевич заявил сегодня в Хамовническом суде, что планирует подать иски о защите чести и достоинства в связи с публикацией клеветы в ее адрес.



Адвокат Виолетта Волкова уже их подготовила. Она попросила его на заседании не говорить более подробную информацию. В ходе допроса господин Самуцевич отметил, что ряд публикаций содержал клеветническую, недостоверную информацию о его дочери.

Напомним, сегодня в Хамовническом суде продолжились слушания дела участниц панк-группы Pussy Riot. Работу судье пришлось прервать из-за срочной эвакуации людей из здания.



