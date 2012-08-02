В России десантники с размахом отмечают день ВДВ (ВИДЕО)

В России 2 августа отмечают день ВДВ. По всей стране празднуют около 1,5 млн. десантников разных поколений. Самые массовые мероприятия с участием десантников проходят в Москве, в связи с этим весь день в столице усилены меры безопасности.

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-Десантных войск. "АН" сообщали, что Путин выразил надежду, что День воздушно-десантных войск 2 августа пройдет без эксцессов.

"Надеюсь, что праздник пройдет без эксцессов. Надеюсь, что ваши бывшие сослуживцы будут вести себя достойно, во всяком случае, без грубых нарушений общественного порядка", - заявил глава государства накануне на встрече с военнослужащими 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и ветеранами воздушно-десантных войск.

Самые массовые мероприятия с участием десантников проходят в Москве в Парке Горького. В парке состоялся праздничный концерт. Многие мужчины в голубых беретах пришли на праздник с семьями. Для десантников работает полевая кухня, где они могут бесплатно отведать гречневую кашу с мясом. Желающих также угощают арбузами. В администрации ЦПКиО им. Горького сообщили, что для отмечающих праздник приготовили 500 бесплатных порций мороженого.

В Москве жара. По традиции десантники окунулись в фонтане на центральной площади парка. Полиция их не остановила.

А в Челябинске, отключили фонтаны. Но отмена купания в фонтанах в день ВДВ не огорчила тех, кто причисляет себя к славным рядам десантников. По их мнению, этот праздник отмечается не для того, чтобы устроить массовые публичные заплывы, передает mega-u.ru. "Есть, конечно, отдельные пацаны, которые позорят десант своим поведением. Но не надо всех равнять под одну гребенку. Главное для нас - почувствовать еще раз наше братство, когда мы собираемся вместе. Мы родились в этой стране, здесь выросли, это наша Родина, и чтобы ни происходило, мы будем и должны за нее стоять на смерть", - заявили челябинские десантники.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

День ВДВ традиционно отмечается по всей стране. Напомним, 2 августа православные отмечают день пророка Илии, который считается покровителем десантных войск.