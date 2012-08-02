Западная общественность встаёт на защиту Pussi Riot

Зарубежные СМИ настойчиво следят за тем, как разивается дело в отношении панк-группы Pussi Riot. Немецкая газета «Bild» пишет о том, что мировая общественность в лице известных деятелей искусств и музыкантов встала на защиту трёх девушек.

Так, британская группа Pet Shop Boys считает, что необходимо затронуть эту тему с президентом Путиным, когда он прибудет в Лондон. По мнению самих британцев, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон должен поговорить с Путиным по этому вопросу.

Газета «Times» опубликовала письмо известных западных музыкантов (Pet Shop Boys, Pulp и Franz Ferdinand), которые назвали этот процесс «абсурдом»: «Различные точки зрения и мнения имеют право на существование в любой демократической стране и совершенно немыслимо, что за выступление группы Pussi Riot, ее участницам может грозить до 7 лет лишения свободы», - передает «Times» мнение музыкантов.

Ранее на своих концертах в России группы Faith No More и Red Hot Chilli Peppers поддержали девушек. Известный певец Стинг также встал на их защиту.

Как пишут западные СМИ, процесс по делу Pussi Riot сильно расколол страну и является политически мотивированным.