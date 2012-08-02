Православные 2 августа отмечают Ильин день

Православная церковь 2 августа отмечает день святого пророка Илии. Пророк Илия — не просто один из наиболее почитаемых святых, как в Православной, так и в Католической церквах.

Пророк Илия — один из самых известных людей в истории человечества. Его почитают не только в христианстве и иудаизме, но и в поздних протестантских сектах и исламе, а следы его образа присутствуют даже в языческих религиях, напоминает портал pravmir.ru.

В день памяти святого пророка Божия Илии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в домовом храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Патриаршей резиденции в Переделкине.

О том, что Илия — величайший из пророков, Евангелие свидетельствует тем фактом, что лишь он и Моисей удостоились беседы со Христом во время Его Преображения на Фаворе. Почитание пророка Илии на Руси было распространено еще до ее Крещения князем Владимиром. Первый храм, построенный в Киеве во время правления князя Игоря, был посвящен пророку Илии. Святая равноапостольная княгиня Ольга после своего крещения построила храм, также посвященный пророку Илии, в своем родном селе Выбуты (Псковская область).

Ильин день - последний летний праздник. Считается, что со 2 августа идет поворот на осень.Людям нельзя купаться в водоемах. Народ боялся, что купаться становится опасно, так как водяной себе жертву ищет.В этот день ранее в поле никто не работал, говорили, что «Илья-пророк в поле копны пересчитывает».На Ильин день работали на пасеках - перегоняли пчел, подрезали первые соты.