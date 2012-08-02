Ксения Собчак в интервью газете «Bild»: «Мне стыдно за мою страну»

Ксения Собчак в интервью немецкой газета «Bild» заявила, что ей «стыдно за свою страну». Дело в отношении панк-группы Pussi Riot известная телеведущая охарактеризовала как «акт средневековый мести».

Отец Ксении был политическим сторонником действующего президента Р Владимира Путина, поэтому она часто упоминается в СМИ как крестница президента. Сама Собчак отрицает этот факт, - комменитирует ситуацию немецкий канал n-tv.

В интервью немецкой газете Собчак также заявила: «Я думаю, наказание для Pussi Riot будет суровым, и оно будет исходить не от решения суда, а от администрации президента».

Ксения также пожаловалась на то, что не может больше продолжать свою работу в качестве телеведущей: «Как только я начала раскрывать проблемы и недостатки нашей политической системы, меня запретили на всех федеральных каналах. Каждый год многие люди в России попадают в тюрьму по сфабрикованным обвинениям».

Немецкое телевидение отмечает, что общество в России не имеет возможности контролировать службы безопасности и чиновников. Запад остро критикует судебный процесс по делу панк-группы и считает его политически мотивированным.