Правительство РФ одобрило закон, усиливающий ответственность в сфере алкоголя

Правительство России одобрило проект федерального закона "Об усилении административной и уголовной ответственности в сфере оборота, производства алкоголя и спиртосодержащей продукции".



Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава Министерства внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев. "Особое внимание уделено возведению барьера вовлечению несовершеннолетних в потребление алкоголя, очень серьезно ужесточаются санкции, уровень уголовной ответственности повышается и составляет от 2 до 6 лет. Усиливается ответственность со стороны родителей за появление несовершеннолетних в пьяном виде в общественных местах и употребление алкогольной продукции и наркотиков", - сказал министр.

Владимир Колокольцев добавил, что также усиливается ответственность в отношении иностранных граждан, употребляющих алкогольную продукцию и наркотики в общественных местах, и наряду с административной ответственностью предусматривается административное выдворение из РФ, сообщает РБК.



