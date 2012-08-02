Московские улицы поливают водой каждые 2 часа из-за сильной жары

Коммунальные службы Москвы поливают улицы города каждые два часа. Согласно распоряжению мэра Москвы,поливаются не только улицы, но и тротуары. Об этом сообщил заместитель Сергея Собянина Петр Бирюков.

Дороги поливают водой в связи с тем, что в городе установилась сильная жара жарой. В течение нескольких дней температура воздуха превышает отметку в 30 градусов. Полив производится разбрызгивателями вверх, отметил Бирюков, передает РБК. "Это улучшает и климатическую, и экологическую ситуацию в городе", - добавил заммэра.