В Москве усилили контроль за состоянием энергосетей

В Москве из-за жары был усилен контроль за состоянием энергосетей и энергообъектов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, "предприятиям энергетической системы предписано усилить контроль за состоянием сетей и энергообъектов". Как отметил Петр Бирюков, два года назад из-за жары было несколько случаев возгорания трансформаторных подстанций, передает РБК. "Во вторник (31 июля) мы получили такой случай и в Морозовской детской больнице. Я считаю, городские службы справились с внештатной ситуацией достаточно оперативно", - сказал Бирюков.