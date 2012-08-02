Министерство юстиции России зарегистрировало Партию народной свободы

Министерство юстиции России зарегистрировало "Республиканскую партию России - Партию народной свободы" (ПАРНАС). Сопредседателями партии являются Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Борис Немцов.

Ранее, в мае юридическое ведомство в соответствии с решением Европейского суда по правам человека восстановило регистрацию Республиканской партии России. В политсовете РПР также председательствует Рыжков. А в июне Республиканская партия России объединилась в новую политическую организацию с ПАРНАС, передает РИА Новости. В итоге, в Министерстве юстиции зарегистрированы и ПАРНАС, и входящая в ее состав Республиканская партия, и обе организации официально представляет Рыжков.