Правительство оставило в неизменности перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2013 год остался неизменным. Соответствующее решение приняло Правительство России. В перечень на текущий год включены 567 позиций.

Из них 93 наименования (16,4%) производятся только отечественными производителями, 207 наименования (36,5%) производятся только зарубежными производителями. При этом производство 267 наименований (47,1%) лекарств осуществляется как российскими, так и иностранными предприятиями, передает РБК. За основу российского перечня был взят список Всемирной организации здравоохранения. Подобные перечни утверждены более чем 160 странах мира.