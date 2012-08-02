//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Телефонный хулиган требовал освободить Pussy Riot

2 августа 2012, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Телефонный хулиган требовал освободить Pussy Riot

Заложенного взрывного устройства, о котором некто предупредил по телефону, в здании Хамовнического суда Москвы не нашли, слушания дела участниц панк-группы Pussy Riot продолжатся в ближайшее время.


 Пресс-секретарь суда Дарья Лях рассказала:  «Звонок поступил в приемную председателя суда, я лично взяла трубку, это был мужской голос, который сообщил мне, что здание суда заминировано, свободу Pussy Riot».
Пресс-секретарь не смогла выяснить, выводили ли из помещения подсудимых, так как это относится к компетенции конвойной службы, а она не знает, какие у них инструкции на этот случай, сообщает vz.ru.
Приставы и полиция оцепляли здание суда. К зданию Хамовнического суда подъехало две пожарные машины. Здание суда проверила кинологическая служба.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

В Индии родился ребёнок с синдромом русалки

В Индии родился ребёнок с синдромом русалки

В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, в местной больнице родился ребёнок с синдромом русалки (сиреномелия). Отмечается, что состояние новорождённого оказалось крайне тяжёлым.

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

//В мире

В Евросоюзе прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы

В Евросоюзе прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы

В ЕС прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы, которые прошли 27 июля. Представитель МИД ЕС Майя Косьянчич назвала задержания «нарушением права на свободу слова и собраний».

//В мире

Пушков оценил отношение немцев к России

Пушков оценил отношение немцев к России

Согласно опросам в Германии, большая часть немцев желает восстановления отношений с Россией. Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, как подобные настроения в ФРГ могут сказаться на Российской Федерации.

//Армия

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

Эсминец военно-морских сил Великобритании HMS Duncan ("Дункан") зашел в акваторию Персидского залива. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил новостной телеканал ОАЭ Al Arabiya.

//Новости СМИ2

//В мире

Два украинских самолета уничтожены в Ливии

Два украинских самолета уничтожены в Ливии

Ливийская национальная армия уничтожила два украинских транспортных самолет Ил-76. Об этом сообщил канал Observer IL. Один из пилотов погиб.

//Здоровье

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Эксперты провели опрос среди трёх тысяч пользователей секс-игрушек для того, чтобы объяснить тягу людей к занятию любовью. Оказалось, 49% опрошенных людей хотят таким образом укрепить отношения, 45% — улучшить настроение, а 43% — справиться со стрессом.

//Происшествия

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Санкт-Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым. На теле Карпенко обнаружены следы огнестрельного ранения. Труп 51-летнего мужчины был обнаружен в реке Мойка.

//Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс трудно причислить к тем, кого называют "баловень судьбы". На ее долю выпало немало испытаний, однако она всегда идет вперед с гордо поднятой головой.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Экономика

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

Центробанк с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород). Банк "Ассоциация" является участником системы страхования вкладов.

//Общество

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Синоптики сообщили, что москвичей ожидает резкое похолодание на этой неделе. По данным экспертов, воскресенье может стать последним тёплым днём июля, а может и всего лета.

//В мире

После сообщений о стрельбе в Калифорнии Дональд Трамп призвал американцев беречь себя

После сообщений о стрельбе в Калифорнии Дональд Трамп призвал американцев беречь себя

В США стрельба произошла в последний день гастрономического фестиваля Gilroy Garlic в Калифорнии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал соотечественников быть осторожными и беречь себя.

//Шоу-бизнес

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Известная певица Анита Цой появилась на сцене музыкального фестиваля в столице Азербайджана в инвалидном кресле. Отмечается, что знаменитость серьёзно повредила ногу во время пребывания в Баку.

//В мире

Министров иностранных дел Латвии и Эстонии огорчает происходящее в Москве

Министров иностранных дел Латвии и Эстонии огорчает происходящее в Москве

27 июля в Москве прошли протестные мероприятия. Люди требовали зарегистрировать независимых политиков кандидатами на выборы в Мосгордуму. Митинг закончился плачевно – задержано более 1 100 демонстрантов. Некоторым потребовалась медицинская помощь. Как на это отреагировали должностные лица Прибалтики?

//Происшествия

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка. Идет эвакуация жителей города

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка. Идет эвакуация жителей города

Власти города Байкальск Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы. Жителей микрорайона, проживающих в домах с №№ 196 по 204, эвакуируют. МЧС объявило о полной эвакуации жителей города.

//Общество

Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?

Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?

Швейцарская компания по производству средств защиты растений и семеноводства «Сингента» работает в России уже достаточно долго. Ходило немало разговоров о том, что ее руководству даже удалось договориться с губернатором Липецкой области о строительстве в городе Елец завода ядохимикатов.

//В мире

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе военнослужащие морской пехоты ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//live

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Происшествия

В Хабаровске пенсионер обстрелял шумных подростков из "трубки-плевалки"

В Хабаровске пенсионер обстрелял шумных подростков из "трубки-плевалки"

Пожилой житель Хабаровска решил пострелять в компанию шумных детей из металлической трубки пластилиновыми шариками. Отмечается, что инцидент произошёл во дворе на Тихоокеанской улице.

//В мире

Трамп лично сообщил о готовящейся смене главы Нацразведки

Трамп лично сообщил о готовящейся смене главы Нацразведки

Президент США Дональд Трамп радостно сообщил о грядущей смене в ближайшие дни директора Национальной разведки Глава Белого дома написал пост в Twitter о кадровых перестановках в разведке.

//Происшествия

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

На Иркутскую область обрушилась новая волна паводка из-за сильных и продолжительных дождей в выходные. Уточняется, что подтопленными оказались 6 районов, эвакуировали более 1 тысячи человек.

//Спорт

Аршавин отозвался на критику Дзюбы в его адрес

Аршавин отозвался на критику Дзюбы в его адрес

Бывший футболист "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин отозвался на слова нападающего петербургского "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы. Лунев.

//В мире

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию. Он призвал Верховную раду срочно собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ.

//В мире

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в Москве и неоправданное применение силы против мирных демонстрантов нарушают права на свободу собраний и мнений. Так заявили в Брюсселе. Европейский союз раскритиковал задержания протестующих в Москве 27 июля.

//Метеоновости

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру. Об этом сообщает метеорологический институт Финляндии.

//Спорт

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы над ФК "Оренбург" выразил сомнение в профессиональной квалификации ныне уже завершившего свою спортивную карьеру Андрея Аршавина.

//Экономика

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым техобслуживанием. При этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока.

//Новости партнеров

//В мире

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

//Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

Сегодня, 28-го июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между московскими командами ЦСКА и «Локомотив». Арбитр встречи Владислав Безбородов.

//Политика

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым.

//Происшествия

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели одного из участников соревнований по дрэг-рейсингу "Московская миля-2019" в ходе заезда на территории аэропорта Быково в Подмосковье.

//Политика

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью президента Российской Федерации Владимира Путина от 2018 года с журналистом американского телевизионного канала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на престижную премию "Эмми" в категории документальных и новостных передач.

//Шоу-бизнес

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

//Новости СМИ2

//Хайтек

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В соцсетях набирает популярность черно-белое фото, которое кажется цветным за счет сетки, наложенной поверх изображения. Снимок был опубликован на Reddit и быстро разлетелся по интернету.

//В мире

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей, согласно которым тем, кто живет рядом с загородной резиденцией супругов, нельзя здороваться с ними.

//Происшествия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Шоу-бизнес

Александр Олешко: "Я не пародист"

Александр Олешко: "Я не пародист"

Актер и телеведущий Александр Олешко на своей странице в соцсети создал рубрику "спрашивали - отвечаем". Подписчики задают артисту вопросы, а Олешко отвечает на самые интересные из них.

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси.

//В мире

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

//Спорт

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). у РПЛ.

//Здоровье

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах больше всего полезных веществ, а также назвала овощ, который поможет бросить курить.

//Общество

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ.

//Авиа, ж/д транспорт

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

Пользователи Сети поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев-Казатин. Фотографии внешнего вида подвижных составов опубликовали в одной из соцсетей.

//Происшествия

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Автогонщик Сергей Боричев погиб сегодня в результате аварии на шоу «Московская миля», которое проходит в Подмосковье на аэродроме Быково. Во время отборочных заездов пилот Сергей Боричев не справился с управлением автомобиля.

//В мире

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Он в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

//Происшествия

В Леноблости в результате лобового столкновения погибли 4 человека, в том числе водитель Mitsubishi Pajero Sport

В Леноблости в результате лобового столкновения погибли 4 человека, в том числе водитель Mitsubishi Pajero Sport

Четыре человека погибли сегодня, 28 июля, в лобовом столкновении на 135-м км Киевского шоссе в Ленинградской области. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport шел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен».

//Шоу-бизнес

Нежное фото дочери Пугачевой и Галкина умилило поклонников

Нежное фото дочери Пугачевой и Галкина умилило поклонников

В воскресенье, 28 июля, телеведущий Максим Галкин опубликовал новую фотографию со своей дочерью Лизой. Нежность этого снимка, по мнению многих подписчиков знаменитости, буквально "зашкаливает".

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Общество

В Черкесске умер мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали в больницу с помощью автокрана

В Черкесске умер мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали в больницу с помощью автокрана

В Черкесске в больнице скончался мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали из квартиры с помощью спецтехники. 40-летний мужчина, вес которого составлял 300 килограммов, впал в кому.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
2

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
3

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
4

Екатерина Климова не хочет разговаривать о возможном разводе с Гелой Месхи
5

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры