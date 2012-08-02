Телефонный хулиган требовал освободить Pussy Riot
2 августа 2012, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Заложенного взрывного устройства, о котором некто предупредил по телефону, в здании Хамовнического суда Москвы не нашли, слушания дела участниц панк-группы Pussy Riot продолжатся в ближайшее время.
Пресс-секретарь суда Дарья Лях рассказала: «Звонок поступил в приемную председателя суда, я лично взяла трубку, это был мужской голос, который сообщил мне, что здание суда заминировано, свободу Pussy Riot».
Пресс-секретарь не смогла выяснить, выводили ли из помещения подсудимых, так как это относится к компетенции конвойной службы, а она не знает, какие у них инструкции на этот случай, сообщает vz.ru.
Приставы и полиция оцепляли здание суда. К зданию Хамовнического суда подъехало две пожарные машины. Здание суда проверила кинологическая служба.