Телефонный хулиган требовал освободить Pussy Riot

Заложенного взрывного устройства, о котором некто предупредил по телефону, в здании Хамовнического суда Москвы не нашли, слушания дела участниц панк-группы Pussy Riot продолжатся в ближайшее время.



Пресс-секретарь суда Дарья Лях рассказала: «Звонок поступил в приемную председателя суда, я лично взяла трубку, это был мужской голос, который сообщил мне, что здание суда заминировано, свободу Pussy Riot».

Пресс-секретарь не смогла выяснить, выводили ли из помещения подсудимых, так как это относится к компетенции конвойной службы, а она не знает, какие у них инструкции на этот случай, сообщает vz.ru.

Приставы и полиция оцепляли здание суда. К зданию Хамовнического суда подъехало две пожарные машины. Здание суда проверила кинологическая служба.



