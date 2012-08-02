Пострадавшим от наводнения на Кубани выделят дополнительно до 4,42 млрд рублей

Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае будут выделены дополнительные дотации из федерального бюджета в размере до 4,1 млрд руб.

По его словам, также было подготовлено распоряжении о выделении еще одной дотации в сумме до 320 млн рублей. Об этом Медведев сообщил в четверг, 2 августа, на заседании правительства РФ, передает РБК. Эти деньги, отметил глава кабмина, будут потрачены на строительство и приобретение жилья взамен утраченного, на капитальный ремонт, а также на некоторые неотложные нужды.