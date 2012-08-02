В Петербурге решена проблема бешенства

Международный семинар по вопросам борьбы с бешенством состоялся сегодня в Северной столице. Мероприятие проходило на базе ГБУ «Санкт-Петербургская городская ветеринарная лаборатория».

Международный семинар по вопросам контроля и борьбы с бешенством вызвал большой интерес со стороны известных отечественных и зарубежных ветеринарных специалистов, представителей правительственных и научных структур из России и Евросоюза. Делиться опытом приехали делегации из Москвы, Республики Карелии, Владимира, Пскова, Эстонии, Латвии, Финляндии и др. Модераторами семинара выступили первый заместитель начальника Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Али Алиев и эксперт по болезням животных отдела ветеринарии и пищевой продукции Министерства сельского хозяйства Финляндии Миия Якава-Вильяне. На открытии семинара было зачитано приветствие вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской, которая отметила, что благодаря работе специалистов госветслужбы Санкт-Петербурга город свободен от бешенства с 80-х годов.

Также Ольга Казанская подчеркнула исключительную значимость подобных мероприятий, в рамках которых происходит обмен опытом. Напомним, бешенство – это особо опасное заболевание, смертельное в 100% случаев. От него не существует лекарств, болезнь передается со слюной при покусах и единственный способ профилактики – вакцинация. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области бешенство не регистрировалось более 20 лет, однако в целом по России ситуация с этим заболеванием достаточно напряженная, в том числе, и в регионах, граничащих с Ленинградской областью: Новгородской, Псковской областях, в Республике Карелия. В Москве с начала года зарегистрировано 8 случаев бешенства. С апреля 2012 года в Санкт-Петербурге городские ветеринарные службы начали реализацию программы по предоставлению комплексной бесплатной государственной услуги – вакцинации владельческих собак от бешенства. Программа включает в себя не только вакцинацию животного, но и регистрацию, электронное мечение, клинический осмотр, дегельминтизацию. Особо стоит отметить, что владельцы собак не платят даже за расходные материалы. Услугу оказывают на городской и всех районных ветеринарных станциях Санкт-Петербурга.