Город на Неве во второй раз готовится к рождению 5 миллионного жителя

На этот раз им может стать дитя мигрантов. Состоялось совещание под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской по вопросу рождения пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга.

В ходе совещания была утверждена рабочая группа по организации ведения мониторинга рождения юбилейного жителя Санкт-Петербурга и определению условного дня его рождения и разработке плана мероприятий в связи с событием. Каждый день в Санкт-Петербурге рождаются более 100 малышей, в середине сентября ожидается появление на свет пятимиллионного жителя нашего города. Этот показатель отражает совокупность таких значений, как рождаемость, смертность и миграция. Рождение пятимиллионного петербуржца - это знаменательное событие в нашем городе, отражающее успех демографической политики, считают в городском Правительстве. Предложения о том, как город может отпраздновать это событие, можно направлять на электронный адрес ksp@gov.spb.ru до 1 сентября.