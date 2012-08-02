//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

В Хабаровском крае к новому учебному году приобретено 570 тыс. учебников

2 августа 2012, 09:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае к новому учебному году приобретено 570 тыс. учебников
АмурПресс

На эти цели из бюджета края выделено почти 98 миллионов рублей. В рамках перехода на новые образовательные стандарты бесплатные комплекты учебников получат школьники с первого по одиннадцатый классы. Для тех, кто сядет за парты впервые, министерство образования края закупило учебные тетради и дневники, передает РИА АмурПресс.


«В этом году у нас будет 14,5 тысячи первоклассников. В прошлом году первоклашки получили абсолютно новые комплекты учебников. Учебные пособия выдаются детям на период обучения из фондов школьных библиотек. По правилам один учебник можно использовать не более четырех лет», - отмечает главный специалист отдела общего образования краевого минобрнауки Мария Храмова.


По ее словам, в регион уже поступило около 70% новых учебников. В крае в рамках новых образовательных стандартов проводится обучение учителей, организованы семинары и курсы повышения квалификации.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АН

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Вертолет санавиации экстренно доставил двух женщин в Хабаровск

Вертолет санавиации экстренно доставил двух женщин в Хабаровск 28.07 10:55

Вертолет санитарного рейса экстренно доставил в краевую столицу двух срочно нуждающихся в госпитализации пациенток. >>
В Хабаровске появится велосипед для детей с ограниченными возможностями

В Хабаровске появится велосипед для детей с ограниченными возможностями 28.07 10:52

Специальный велосипед для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата появится в прокате в краевой столице. О его покупке попросила хабаровская общественная организация «Совет отцов». >>
Атомная подлодка спецназначения «Хабаровск» спустится на воду до конца года

Атомная подлодка спецназначения «Хабаровск» спустится на воду до конца года 28.07 10:51

Атомная подводная лодка специального назначения «Хабаровск» - проект 09851 – будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года. Лодка станет штатным носителем беспилотных аппаратов «Посейдон». >>
В Хабаровском крае родителям новорожденных будет проще получить выплату

В Хабаровском крае родителям новорожденных будет проще получить выплату 27.07 10:39

Губернатор Хабаровского края подписал постановление об изменении порядка предоставления новых мер поддержки семьям с детьми. >>
Выпускник хабаровского вуза предложил Ким Чен Ыну купить «авто Гагарина»

Выпускник хабаровского вуза предложил Ким Чен Ыну купить «авто Гагарина» 27.07 10:36

Бывший студент Политехнического института Хабаровска продаёт автомобиль ЗиС-110. На этом авто в 1962 году Юрий Гагарин прибыл в Хабаровск с официальным визитом. >>
После пожара в «Холдоми» массово увольняют сотрудников

После пожара в «Холдоми» массово увольняют сотрудников 27.07 10:36

В Хабаровском крае задержан и арестован директор палаточного лагеря «Спецназ. Дети», где избили 11-летнего мальчика. Лагерь закрыт. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления

Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления 26.07 12:02

В Хабаровском крае обостряется паводковая ситуация. Сильные ливни продолжают заливать Бикинский, Вяземский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский и Ванинский районы региона. >>
Питание в хабаровских школах будет одинаково для всех детей

Питание в хабаровских школах будет одинаково для всех детей 26.07 12:01

В школах Хабаровского края теперь будет одно меню для всех детей. Ранее оно было разделено для детей из малоимущих семей и детей, чьи обеды оплачиваются из кошелька родителей. >>
Сотрудник МЧС обвинен в халатности по делу о пожаре на «Холдоми»

Сотрудник МЧС обвинен в халатности по делу о пожаре на «Холдоми» 26.07 11:59

Обвинение по статье о халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» предъявлено начальнику отдела надзорной деятельности по Солнечному району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Эдуард Новгородцев заключен под стражу. >>
В лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае ребенку сломали позвоночник

В лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае ребенку сломали позвоночник 26.07 10:38

В Хабаровском крае подростки жестоко избили сверстника. Инцидент произошёл в лагере «Спецназ. Дети». Мама пострадавшего ребенка рассказывает, что представители администрации лагеря отправили ей СМС-сообщение. В нем говорилось о том, что из лагеря необходимо забрать детей >>
Еще один ребенок из палаточного лагеря «Холдоми» попал в больницу

Еще один ребенок из палаточного лагеря «Холдоми» попал в больницу 26.07 10:37

Еще один ребенок из палаточного лагеря на базе «Холдоми» госпитализирован. Десятилетний мальчик отравился угарным газом. >>
Детей из хабаровского «Холдоми» может принять приморский «Океан»

Детей из хабаровского «Холдоми» может принять приморский «Океан» 25.07 12:43

Дети, которые находились в лагере базы «Холдоми» в Хабаровском крае во время пожара, могут отправиться во всероссийский детский центр «Океан» под Владивостоком. Об этом заявили представители Центра. >>

//Новости ADWILE

Садоводам Хабаровского края выделят два миллиона субсидий

Садоводам Хабаровского края выделят два миллиона субсидий 25.07 11:12

В Хабаровском крае садоводов и огородников поддержат материально. Получателями государственных субсидий станут некоммерческие товарищества шесть муниципалитетов. Для этого бюджет выделил 2,1 миллиона рублей. >>
Стихийные рыбные рынки в Хабаровском крае будут штрафовать

Стихийные рыбные рынки в Хабаровском крае будут штрафовать 25.07 11:11

В Хабаровском крае готовится к принятию закон «О внесении изменения в статью 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях». Этот закон разработан прокуратурой и направлен губернатору региона Сергею Фургалу. >>
В Хабаровском крае из подтопленных сел эвакуируют жителей

В Хабаровском крае из подтопленных сел эвакуируют жителей 25.07 11:10

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края началась эвакуация селян из-за подтопления. Причиной тому – паводки на малых реках. >>
Спасавшего детей из огня в Холдоми мальчика представят к награде посмертно

Спасавшего детей из огня в Холдоми мальчика представят к награде посмертно 25.07 11:08

10-летний Алексей Мартыненко, который выводил из огня детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно представлен к награде. Ребенок скончался в больнице. >>
Из Хабаровска в подтопленную Амурскую области вылетели спасатели

Из Хабаровска в подтопленную Амурскую области вылетели спасатели 24.07 13:48

Два вертолета – Ми-26 и Ми-8 – вылетели из Хабаровска в Амурскую область. На борту вертолетов – спасатели в составе аэромобильной группировке Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. >>
Хабаровчане три дня не могут долететь до Комсомольска-на-Амуре

Хабаровчане три дня не могут долететь до Комсомольска-на-Амуре 24.07 13:48

Из Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре не могут долететь купившие билеты на самолет граждане. Внезапно изменился и рейс судна, которое должно было вылететь сегодня из краевой столицы в город Юности. >>

//Новости МирТесен

Увеличилось число госпитализированных детей из-за кишечной инфекции в Хабаровске

Увеличилось число госпитализированных детей из-за кишечной инфекции в Хабаровске 24.07 13:16

В Хабаровске с кишечной инфекцией госпитализированы 24 ребёнка. Все они находились рядом с пешеходным фонтаном. Его вода могла стать причиной заболевания. >>
В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур 24.07 12:54

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре в палаточном лагере «Холдоми» детям. В пресс-службе региона сообщили, что все необходимые документы уже подготовлены. >>
Не всех детей смогли увезти после пожара из «Холдоми» в Хабаровосвком крае

Не всех детей смогли увезти после пожара из «Холдоми» в Хабаровосвком крае 24.07 11:03

Лагерь для детей и подростков на «Холдоми» все еще продолжает свою обычную работу. Одновременно с этим, власти региона пытаются понять, кто же выдал лицензию на установку палаток и проживание там несовершеннолетних. >>

//Новости партнеров

В Хабаровске овощи из Китая выдают за фермерские

В Хабаровске овощи из Китая выдают за фермерские 23.07 12:23

О ярмарках выходного дня поговорили в правительстве Хабаровского края в рамках совещания с представителями регионального Минсельхоза, Роспотребнадзора, управления ветеринарии и самих участниках ярмарок. >>
В Хабаровске введен режим повышенной готовности

В Хабаровске введен режим повышенной готовности 23.07 12:17

В Хабаровске введен режим повышенной готовности. Такие меры заставил ввести надвигающийся на краевую столицу циклон. >>
37 детей в Хабаровске доставлены в больницу с подозрением на кишечную палочку

37 детей в Хабаровске доставлены в больницу с подозрением на кишечную палочку 23.07 12:17

В Хабаровске родители 37 детей обратились в больницу – у ребят подозрение на кишечную инфекцию. Все они отдыхали на набережной возле пешеходного фонтана. >>

//Новости СМИ2

По факту пожара в лагере Хабаровского края заведено два уголовных дела

По факту пожара в лагере Хабаровского края заведено два уголовных дела 23.07 11:08

Следственный комитет Хабаровского края расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. >>
Губернатор Хабаровского края вылетел на место трагедии в палаточном лагере

Губернатор Хабаровского края вылетел на место трагедии в палаточном лагере 23.07 10:34

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о состоянии пострадавших в палаточном лагере «Холдоми» и о расследовании происшествия. Накануне там произошел пожар, унесший жизнь ребенка. >>

В Хабаровске более 300 тысяч рублей потратили на зарядку с мэром 22.07 17:07

В Хабаровске прошли тренировки на открытом воздухе с участием мэра города Сергея Кравчука. Городская казна потратила на это 322 тысячи рублей. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"
2

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
3

"Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки - 50", - Юлия Меньшова отмечает юбилей
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры