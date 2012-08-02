В Хабаровском крае к новому учебному году приобретено 570 тыс. учебников

На эти цели из бюджета края выделено почти 98 миллионов рублей. В рамках перехода на новые образовательные стандарты бесплатные комплекты учебников получат школьники с первого по одиннадцатый классы. Для тех, кто сядет за парты впервые, министерство образования края закупило учебные тетради и дневники, передает РИА АмурПресс.



«В этом году у нас будет 14,5 тысячи первоклассников. В прошлом году первоклашки получили абсолютно новые комплекты учебников. Учебные пособия выдаются детям на период обучения из фондов школьных библиотек. По правилам один учебник можно использовать не более четырех лет», - отмечает главный специалист отдела общего образования краевого минобрнауки Мария Храмова.



По ее словам, в регион уже поступило около 70% новых учебников. В крае в рамках новых образовательных стандартов проводится обучение учителей, организованы семинары и курсы повышения квалификации.