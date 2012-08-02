Петербуржцы вспоминали Серафима Саровского

Более 600 человек приняли участие в крестном ходе в поселке Песочный в честь дня прославления святого. В поселке расположен один из первых в России храмов, освященных сразу после канонизации знаменитого старца.

Традиционно сразу за хоругвями, иконами, священниками по улицам Песочного шествуют сестры милосердия из общины «Веры и милосердия», которые ухаживают за пациентами песоченских медицинских учреждений. Сегодня в приходе Серафима Саровского, который начал возрождаться в 1991 году, несколько храмов, в том числе церковь и часовня на источнике, часовня Косьмы и Дамиана в НИИ онкологии, часовня в честь Всецарицы в Центре радиологии и хирургических технологий. В настоящее время восстанавливается еще одна церковь – Петра и Павла, построенная в 1914 году.