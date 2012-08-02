Петербурженка Ольга Забелинская завоевала в Лондоне вторую олимпийскую медаль

В женской индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом на 29 км наша земляка заняла третье место. Вчера,1 августа, петербургская спортсменка Ольга Забелинская завоевала в олимпийском Лондоне свою вторую медаль.

В женской индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом на 29 км наша земляка заняла третье место. Напомним, что ранее учащаяся Государственной образовательной школы-интерната Приморского района Санкт-Петербурга, подопечная Юрия Аношина выиграла в Лондоне «бронзу» в групповой гонке. Успех Ольги подтверждает ее высокий профессионализм и мастерство. Стоит подчеркнуть, что на отметке 9,1 км петербурженка была только шестой. Финальный результат Забелинской в гонке – 37:57,35. Чемпионкой в этом виде программы стала американка Кристин Армстронг (37.34,82).