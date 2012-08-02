У Хамовнического суда задержали пикетчика, пришедшего поддержать Pussy Riot

В Москве у здания Хамовнического суда задержали одного из пришедших поддержать участниц панк-группы Pussy Riot. Одиночный пикетчик был задержан за оскорбление полиции. Улица, на которой находится суд, перекрыта.

Порядок около здания Хамовнического суда охраняют усиленные наряды полиции, судебные приставы и спецназ Федеральной службы исполнения наказаний. Напомним, в четверг продолжатся слушания по делу против участниц Pussy Riot, устроивших молебен "Богородица, дево, Путина прогони" в Храме Христа Спасителя. По делу арестованы три участницы акции - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. На минувшей неделе участницы панк-группы, оставшиеся на свободе, дали интервью британскому изданию Guardian, в котором объяснили свое выступление и высказали мнение о том, что Владимир Путин "на самом деле боится людей".