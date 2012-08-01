Онищенко советует работодателям ввести послеобеденный отдых

Геннадий Онищенко советует работодателям в тех регионах, где установилась аномальная жара, перевести сотрудников на щадящий режим работы. Глава Роспотребнадзора советует ввести в организациях послеобеденный отдых.

"Конечно, я еще в прошлом году об этом говорил. Нужно изменить режимы работы (в условиях жары), сделать их более щадящими, надо еще создавать и максимально комфортные условия для работы людей", - сказал Онищенко, передает РИА Новости. Два года назад - аномально жарким летом 2010 года Геннадий Онищенко призывал работодателей давать возможность своим сотрудникам подольше отдохнуть во время обеденного перерыва.