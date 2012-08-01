Дело Pussy Riot: Патриарх назвал суд «важной экзекуцией»

Патриарх Кирилл назвал суд «важной экзекуцией» в человеческом обществе. Люди, живущие нравственно, не нарушают ни религиозных, ни государственных законов, даже не зная самих законов, заявил глава РПЦ.

«Законы будут нарушаться теми, кто хорошо их знает», – отметил патриарх. Напомним, в среду в Хамовническом суде Москвы слушается дело в отношении участниц Pussy Riot. В конце февраля девушки устроили выступление в храме Христа Спасителя - они выступили с молебном "Богородица, дево, Путина прогони" . По делу были арестованы Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич, передает РСН. Следствие предъявило девушкам обвинение в хулиганстве, им грозит до семи лет лишения свободы.