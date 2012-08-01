"Скорая" опять спешит к зданию суда, где идет процесс над Pussy Riot

Участницам панк-группы Pussy Riot, которых судят за хулиганство в храме Христа Спасителя, повторно вызвали "скорую помощь". Это случилось после допроса первого свидетеля, который длился более часа.



Судья объявила перерыв и постановила вызвать "скорую".

В начале заседания подсудимая Мария Алехина заявила о плохом самочувствии и попросила повторно вызвать врачей, однако тогда судья проигнорировала ее просьбу.

Ранее три бригады "скорой помощи" уже вызывались к зданию суда из-за плохого самочувствия подсудимых. Как пояснил адвокат, медицинская помощь потребовалась Марии Алехиной, у которой понизился уровень сахара в крови. Защитник отметил, что "она веган, ей необходим особый режим питания", сообщает РИА Новости.

Ранее подсудимые заявили, что суд не дает им времени для сна и не кормит. Защита Pussy Riot назвала условия содержания подзащитных «пытками».