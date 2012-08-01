Доход от продажи имущества должников составил 4,8 млрд рублей

В первом полугодии 2012 года размер дохода, полученного от продажи имущества должников, составил 4,8 миллиарда рублей. Годом ранее этот показатель составил 3,6 млрд руб.

Как отмечает Федеральная служба судебных приставов РФ, на 16,4% выросла общая стоимость имущества, переданного на реализацию. При этом стоимость имущества, переданного взыскателям, по сравнению с аналогичным периодом 2011г. выросла более чем в 2 раза. Этот показатель вырос с 5 млрд руб. до 10,4 млрд руб.