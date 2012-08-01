Начальник управления Генштаба ВС подозревается в превышении полномочий

Начальник Военно-топографического управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Сергей Козлов подозревается в превышении полномочий на 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщило главное военное следственное управление СК РФ.



Предварительно следствием установлено, что в июле 2010 года контр-адмирал Козлов отдал начальнику 280 Центрального картографического предприятия Минобороны Юрию Рожкову незаконный приказ о заключении лицензионных договоров с ООО "Чарт-Пилот" и ЗАО"Транзас".

По условиям контрактов, указанным организациям передавались права на интеллектуальную собственность Российской Федерации - навигационные морские карты, что дало им право на распространение электронных навигационных карт в формате Международной гидрографической организации. В результате незаконного использования объектов авторского права, принадлежащих Российской Федерации, государству причинен ущерб на сумму более 9,5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Расследование уголовного дела продолжается.



