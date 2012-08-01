Артисты Императорского пекинского цирка оштрафованы ФМС
1 августа 2012, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Федеральной миграционной службы оштрафовали около 30 гастролирующих в России артистов Императорского пекинского цирка, которые не имели разрешения на работу в нашей стране.
В минувшую субботу в Москве после представления артистов Императорского пекинского цирка попросили представить разрешения на работу в России. Разрешений на работу у них не было, хотя в стране артисты находятся законно.
Иностранные граждане и администрация цирка оплатили штрафы и обратились в ФМС за оформлением разрешений на работу в оперативном порядке, так как гастроли в России продолжаются. Пресс-секретарь ФМС РФ Залина Корнилова сказала, что «артисты выделены в отдельную категорию, которая не попадает под квотирование иностранной рабочей силы. Разрешения на работу были оформлены без особых проблем», сообщает vz.ru.
Императорский пекинский цирк дает представления с 11 июля по 18 августа.