Артисты Императорского пекинского цирка оштрафованы ФМС

Сотрудники Федеральной миграционной службы оштрафовали около 30 гастролирующих в России артистов Императорского пекинского цирка, которые не имели разрешения на работу в нашей стране.



В минувшую субботу в Москве после представления артистов Императорского пекинского цирка попросили представить разрешения на работу в России. Разрешений на работу у них не было, хотя в стране артисты находятся законно.

Иностранные граждане и администрация цирка оплатили штрафы и обратились в ФМС за оформлением разрешений на работу в оперативном порядке, так как гастроли в России продолжаются. Пресс-секретарь ФМС РФ Залина Корнилова сказала, что «артисты выделены в отдельную категорию, которая не попадает под квотирование иностранной рабочей силы. Разрешения на работу были оформлены без особых проблем», сообщает vz.ru.

Императорский пекинский цирк дает представления с 11 июля по 18 августа.





