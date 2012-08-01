Все участницы Pussy Riot почувствовали себя плохо в суде (ВИДЕО)

Всем трем участницам панк-группы Pussy Riot, которых доставили на заседание по их делу в Хамовнический суд Москвы, стало плохо. К зданию суда подъехали три кареты "скорой помощи".



"Со слов представителя суда, им стало плохо. Никаких подробностей мне пока не сообщили", - сказал адвокат девушек Николай Полозов.

К зданию Заседание суда должно было начаться в 13.00, но его отложили из-за занятости адвокатов по делу в другом суде.



