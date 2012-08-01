В парках Москвы появился бесплатный WiFi

Зоны бесплатного круглогодичного доступа в интернет по технологии WiFi появились в четырнадцати парках Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.



Скорость работы интернета составит 0,5 Мбит/с. Пользоваться бесплатным интернетом можно без ограничений в следующих парках города: Парк культуры и отдыха "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького, Измайловский парк культуры и отдыха, Парк культуры и отдыха "Фили", Московский городской сад "Эрмитаж", Парк культуры и отдыха "Красная Пресня", Парк культуры и отдыха "Таганский", Сад культуры и отдыха имени Н.Э.Баумана, Парк культуры и отдыха "Бабушкинский", Лианозовский парк культуры и отдыха, Перовский парк культуры и отдыха, Парк культуры и отдыха "Кузьминки", Парк культуры и отдыха "Люблино", Парк культуры и отдыха "Северное Тушино".

В каждом из перечисленных парков будет установлено не менее пяти публичных точек WiFi, обеспечивающих равномерное покрытие зоны у входа, центральных аллей и пространства, прилегающего к сцене или летней эстраде. При этом работать бесплатный интернет будет круглый год, а не только летом, сообщает РБК.

Подключение произведено в рамках действующего трехлетнего контракта на услуги связи для учреждений культуры оператором "Таском".



