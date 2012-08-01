Госдума предлагает запретить чиновникам иметь заграничную недвижимость

Депутаты всех четырех фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает государственным служащим всех уровней иметь недвижимость и счета за границей.Хотя есть и исключения.





"Главная мысль законопроекта заключается в том, что госчиновникам всех уровней от муниципальных образований до президента страны или премьера будет запрещено иметь недвижимость и открывать счета в зарубежных банках", - рассказал депутат Валерий Трапезников, один из авторов документа. Он отметил, что этот же запрет будет касаться и их супругов, сообщает РИА Новости. При этом есть и исключения.

Например, если чиновнику или члену его семьи нужно будет пройти курс лечения за границей, то он, согласно медицинскому заключению, сможет открыть счет на проживание и лечение в одной из зарубежных стран. По словам Трапезникова, если госслужащий получит наследство, например, в виде дома или квартиры за границей, то в течение года он должен будет отказаться от него или продать, а деньги перевести в российский банк.



