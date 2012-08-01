В Петербурге начали тестировать мигрантов

Вчера на базе Единого миграционного центра ФМС России при содействии Санкт-Петербургского Государственного университета прошла презентация работы первого в России компьютерного класса по электронному тестированию иностранных граждан.

Открыл мероприятие директор ФМС России Константин Ромодановский, позднее он принял личное участие в тестировании мигрантов. Этот компьютерный класс рассчитан на одновременное проведение тестирования 12-ти человек, оборудован современными сенсорными терминалами, на которых используется специализированное программное обеспечение, разработанное совместно со специалистами из СПбГУ и при научно-методической поддержке Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Такой экзамен должен будет пройти каждый иностранный работник, желающий трудиться в России. В противном случае он не сможет получить разрешение на работу.

По словам Ромодановского, подобное требование прописано в законопроекте, который прошел первое чтение в Госдуме и предполагается, что с 1 января 2013 г. он вступит в силу. Суть тестирования в том, что трудовой мигрант не должен в совершенстве владеть русским языком, ему достаточно выучить только 800 русских слов. По результатам успешного прохождения теста трудовые мигранты будут получать сертификаты государственного образца. Вместе с тем, как пояснил Константин Ромодановский, тестирование будет обязательным только для тех мигрантов, кто планирует работать в сферах ЖКХ, торговли и обслуживания.

Для тех, кто планирует трудиться, к примеру, на стройке, получать такой сертификат не обязательно. Наличие сертификата, подтверждающего знание русского языка на соответствующем уровне и выданного одним из государственных учебных заведений страны, будет являться несомненным преимуществом для дальнейшего трудоустройства иностранных граждан.