В Петербурге вспомнят победы 1812 года

Сегодня в полдень в Георгиевском зале Зимнего дворца в честь первой значительной победы русской армии над армией Наполеона будет представлена картина Петера Хессе «Клястицкое сражение». Состоится также торжественный вынос исторических знамен русской армии 1812 года.

30 июля - 1 августа 1812 года состоялось сражение под Клястицами, имеющее особое историческое значение для Санкт-Петербурга и России. В этом сражении была одержана первая победа российской армии над наполеоновскими войсками и фактически изменен дальнейший ход событий Отечественной войны 1812 года. Русская армия преградила путь врагу, рвавшемуся к Санкт-Петербургу, и сохранила для России столицу империи.1 августа 2012 года, в день победы под Клястицами, Петербург открывает празднование 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года чествованием героев этого легендарного сражения.В этом сражении погиб выдающийся военачальник генерал-майор Я.П. Кульнев, почитавшийся Наполеоном как лучший генерал российской армии.

В защите Санкт-Петербурга так же участвовали 25 известных офицеров-героев войны 1812 года, четверо из которых проживали в Санкт-Петербурге и двое похоронены в нашем городе.1 августа 2012 года, в день победы под Клястицами, Петербург открывает празднование 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года чествованием героев этого легендарного сражения.В честь первой значительной победы над армией Наполеона в Казанском кафедральном соборе отслужат панихиду по защитникам Отечества и участникам победного сражения. На Волковском кладбище произойдет торжественное Возложение венков генерал-фельдмаршалу Ивану Ивановичу Дибичу-Забалканскому и генерал-лейтенанту Федору Филипповичу Довре. В Государственном Эрмитаже представят картину Петера Хессе с изображением сражения и состоится торжественный вынос исторических знамен русской армии 1812 года. В Царском селе, в Софийском соборе будет отслужена панихида по герою сражения - генерал-майору Я.П.Кульневу. В ГМЗ «Павловск», в «Павильоне Роз», где встречали Императора Александра I с Отечественной войны, пройдет праздничный концерт.К домам офицеров, участвовавших в сражении, возложат цветы. Торжественный выстрел из пушки Петропавловской крепости завершит праздничную программу.