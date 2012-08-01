Минздрав намерен в разы увеличить размер зарплаты медработников к 2018 году

Средняя зарплата медицинского работника в России будет увеличена в несколько раз за шесть лет: размер зарплаты медика достигнет 90 тыс. руб. к 2018 году, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы жестко следуем указам президента. У нас задача выйти на 200% от средней по экономике региона (зарплаты) к 2018 году, и мы выйдем. Это будет 90 тысяч, если считать среднюю по стране", - передают слова Скворцовой Аргументы.ру.

Глава Минздрава отметила, что зарплаты в регионах отличаются друг от друга, но это будет учтено при увеличении зарплаты медработников