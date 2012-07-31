Михаил Прохоров рассчитывает, что "уже в сентябре" региональные отделения партии "Гражданская платформа" будут зарегистрированы как минимум в половине регионов России. Партия сегодня официально зарегистрирована Минюстом.



"Теперь, чтобы получить все права политической партии в полном объеме, нам предстоит зарегистрировать региональные отделения, как минимум, в половине регионов России. Мы предполагаем, что это произойдет уже в сентябре. После чего, собственно, и начнется активная работа", - написал Прохоров в своем блоге в "Живом журнале".

По его словам, "все идет в полном соответствии с планом".

"Замечу, что нам удалось отстоять название "Гражданская Платформа", несмотря, на "рейдерские" посягательства на него со стороны "Единой России". Подобное уже было в прошлом году в истории с "Правым делом". Но сейчас мы уже стали опытнее, и сами собираем целиком весь партийный механизм, с ноля. Не на чьей-то чужой платформе", - добавил миллиардер.

Учредительный съезд "Гражданской платформы" прошел 7 июля. Сам Михаил Прохоров сообщал, что не будет вступать в создаваемую им партию, как и большинство его сторонников. Прохоров объяснял, что его партия будет иметь нетрадиционный сетевой характер, а входить в нее будут всего 500 человек - минимально допустимое для регистрации партии количество членов. "Гражданская платформа", по его замыслу, будет искать инициативных людей и продвигать их во власть.



