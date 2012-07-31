Поцелованная Путиным мечтает об обеде с Президентом

Одна из участниц молодежного форума "Селигер-2012" напомнила о том, что ровно год назад президент РФ Владимир Путин поцеловал ее в щечку и рассказала о мечте с ним пообедать.



Помнит ли он о поцелуе, спросила она Президента?.

"Конечно, помню", - улыбнулся президент.

Девушка рассказала о создании ею так называемой "армии Путина", которая провела большое количество акций в его поддержку. По ее словам, это была очень почетная и одновременно сложная работа.

Девушка также призналась, что ее день рождения на день позже, чем у Путина, и она мечтает пообедать с ним вместе.

Президент поблагодарил ее и всех, кто активно работал в ходе избирательной кампании, за поддержку.

"На самом деле, вот те, кто активно, от души, самостоятельно, без всякой указки заняли определенную позицию - я хочу вам сказать, что это требует определенного мужества. Вот ругать власть - это с удовольствием, это удел людей сильных, красивых и страшных, а вот открыто поддержать - на это не каждый решится", - сказал президент, сообщает РИА Новости.

"А насчет обеда - я услышал", - добавил Путин.



