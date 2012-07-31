На Триумфальной площади начались задержания

На Триумфальной площади в Москве задержаны около 25 участников акции "Стратегии-31". Незадолго до этого корреспондент "Газеты.ру" Сергей Смирнов писал о 15 задержанных.



Некоторые оппозиционеры - около 20 человек - сели на асфальт с флагами движения и начали скандировать лозунги. Оппозиционеры оказывали сопротивление полицейским, сообщает lenta.ru.

Один из активистов, Константин Косякин, был задержан еще до начала акции.



