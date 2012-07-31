Еще одно охранное предприятие Гудковых закрыто, на этот раз в Петербурге

Депутат Госдумы справедливоросс Геннадий Гудков заявил, что полиция закрыла еще одно принадлежащее его семье охранное предприятие. Теперь это "Оскордъ" в Санкт-Петербурге.

Схема проверки была та же, что и в Москве.



Проверяющие изъяли все служебное оружие — более 60 единиц. Без работы остались 200 сотрудников предприятия. А без вооруженной охраны, по словам депутата — многие десятки фирм и предприятий Северной столицы.

"Формальным поводом для такой проверки было заявление о якобы нарушениях в хранении огнестрельного оружия. Но вот что интересно, за 14 лет работы предприятия не было выявлено в этом плане никаких нарушений. Более того, санкт-петербургский "Оскордъ", как и другие аналогичные предприятия, являлись членами координационных советов различных общественных организаций при МВД, за что неоднократно поощрялись за четкую и грамотную работу в сфере охранной деятельности", — сказал Гудков.

"Проверяющие прямо сообщили, что направлены сюда с проверкой по распоряжению, поступившему "с самого верха" — это их слова, а также прямо заявили, что это связано с активной оппозиционной деятельностью Гудкова-старшего, то есть меня", — отметил депутат, сообщают vesti.ru.

Он выразил убеждение, что закрытие целого ряда предприятий, входящих в систему "Оскордъ", говорит о том, что "полицейские органы превращаются в структуру, обслуживающую политические заказы».

Напомним, это не первый ЧОП семьи Гудковых, у которого возникают сложности с полицией, которая в мае вначале обезоружила, затем приостановила действие лицензии столичного охранного предприятия "Патан". Оно входит в состав компании "Оскордъ". На днях УВД Центрального округа Москвы подало очередной иск против "Патана". Полиция считает, что ЧОП нарушил КоАП РФ. "Оскордъ", согласно информации с сайта организации, работает с 1992 года. Клиентами предприятия значатся "ИКЕА", "Люфтганза", "Райффайзенбанк" и другие крупные компании.





