Путин&Селигер: не понимаю, чем руководствуются люди, давая деньги Мавроди. ВИДЕО

Вопрос о заключении под стражу Сергея Мавроди должны решать правоохранительные органы, а не федеральные власти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе форума "Селигер-12" на встрече с молодёжью, которая заканчивается сейчас.

Таким образом он ответил на вопрос, каким образом государство намерено защищать россиян от финансовых мошенников.

"Мне странно, что люди, зная об аферах этого человека, продолжают ему доверять свои деньги. Я даже не понимаю, чем можно руководствоваться. Но все-таки каждый человек, принимая решение, должен оценивать то, что он делает", - подчеркнул президент, передает пресс-служба Кремля.

Путин также добавил, что активизация финансовых пирамид это еще один повод задуматься о совершенствовании действующего законодательства.

"Причем таким образом, чтобы гарантировать людей от таких проходимцев, как Мавроди. Насчет того, не пора ли ему садиться, это должны определить правоохранительные органы, прежде всего", - подчеркнул глава государства.

"АН" писали, что на молодёжном форуме в Тверской области сегодня Путин также сказал, что приветствует создание большого количества партий в России и предостерег молодёжь от создания квазиправославного комсомола.