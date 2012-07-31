Штраф за нарушение ПДД можно оплатить, не выходя из дома
31 июля 2012, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Госавтоинспекция открыла на своем официальном сайте специальный раздел, с помощью которого можно оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения. Провести оплату можно через Интернет.
В том числе, с помощью пластиковой карты.
Оплатить штраф также можно через терминалы одного из платежных операторов, которыми многие пользуются для оплаты мобильного телефона.
Отмечается, что информация об оплате сразу же поступает в базу данных Федерального Казначейства, а затем и в саму Госавтоинспекцию. Теперь нарушителям оправдываться нехваткой времени за неоплату не получится – теперь это можно сделать в офисе или дома.