Часть активов Березовского продана в пользу кредиторов

Обнаруженное в РФ имущество Бориса Березовского на сумму 109 млн рублей было реализовано судебными приставами в пользу кредиторов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства Самарской области.



Собственность была выявлена в рамках сводного исполнительного производства по взысканию более 3,3 миллиардов рублей с Березовского в пользу правительства Самарской области и ОАО "Аэрофлот — российские авиалинии".

"Выявленное имущество было арестовано, а после реализовано. В настоящее время, по соответствующему постановлению приставов, в бюджет Самарской области в пользу взыскателя — правительства Самарской области перечислено 74, 3 миллиона рублей", — заявил представитель пресс-службы. Он добавил, что для проведения взыскания оставшейся части суммы будет продолжена работа по выявлению имущества должников, в том числе и за пределами России.

В 2007 году Савеловский суд Москвы заочно признал коммерсанта Бориса Березовского виновным в хищении около 215 миллионов рублей у авиакомпании "Аэрофлот", валютная выручка которой незаконно переводилась на счета швейцарских компаний Forus и Andava.

В середине июня 2012 года Высокий суд Лондона, куда авиакомпания также обратилась с иском на 85 миллионов долларов против Бориса Березовского, Николая Глушко и группы компаний Forus, подтвердил свое право на рассмотрение этого иска. Своим решением лондонский суд обозначил, что процесс продолжается. В апреле 2012 года Симоновский суд Москвы подтвердил, что несостоявшаяся сделка между АвтоВазом и ЛогоВазом, основанным Борисом Березовским, нанесла Самарской области ущерб, оцененный в 997 миллионов рублей.

Сейчас Управление федеральной службы судебных приставов накладывает арест на денежные средства бизнесмена, оставшиеся на российских счетах, а также на находящуюся в стране собственность.

В конце минувшей недели сам Березовский заявил СМИ, что у него в России имущество приблизительно на 150 миллиардов рублей. "Мне неизвестно о том, чтобы они хоть что-нибудь извлекли", — подчеркнул тогда коммерсант, сообщают vesti.ru.



