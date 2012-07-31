Госконтракт на пошив новой формы полиции расторгнут

Судья Арбитражного суда Москвы расторгла вчера государственный контракт стоимостью 3,9 млрд рублей на пошив формы для сотрудников полиции. Решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционной инстанции.



Контракт на поставку МВД спецодежды, в том числе рабочих костюмов, пальто, плащей, фуражек, свитеров, сорочек, юбок, блузок и так далее, был заключен в марте 2012 года с ОАО «Швейпром», победившим на открытом аукционе в форме электронных торгов.

По данным газеты «Московские новости», компания-победитель была единственным участником торгов, при начальной цене аукциона в 3 млрд 960 млн рублей она предложила за лот 3 млрд 940 млн рублей. ОАО «Швейпром» было создано в июле 2011 года и имеет уставный капитал 100 тыс. рублей.

В конце января новое обмундирование полицейских представили Дмитрию Медведеву, который осмотрел образцы форменной одежды и заявил, что «новая форма выглядит весьма достойно, гораздо более солидно, чем предыдущая».

Повседневная форма нового образца проходила апробацию с 2007 года. По результатам испытаний в ее окончательный вид были внесены изменения, причем они коснулись формы не только для рядовых сотрудников, но и для командного состава. Так, в китель генерала был добавлен позолоченный кант на воротнике, а на офицерском пиджаке появился красный кант на обшлагах.

Для девушек форма была обновлена кардинально. Представительницы прекрасной половины должны были нести службу в новых фетровых беретах и в обуви на каблуке в 4,5 см.

Как рассказал замначальника тыла МВД России Руслан Сулейманов, новую полицейскую форму разрабатывали известный дизайнер Игорь Чапурин, а также художники-консультанты «Мосфильма». Стоимость повседневной формы на одного полицейского составляет 4,5–5 тыс. рублей. «Полностью же комплект на все сезоны для одного полицейского стоит порядка 30 тыс. рублей, для служащих в особо холодных регионах – 35 тыс. рублей», – добавил он. Новая форма позволяет полицейскому 4 часа проспать в сугробе без ущерба для здоровья.



