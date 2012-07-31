Московская полиция усилила меры безопасности на Триумфальной площади

В настоящее время вокруг Триумфальной площади припарковано около 10 автобусов с полицейскими, несколько экипажей ДПС и грузовики с металлическими ограждениями. По периметру площади - коридор из мобильных барьеров.



Со стороны концертного зала имени Чайковского разместился штабной автобус с установленными видеокамерами.

По периметру площади выставлен коридор из мобильных барьеров.

Правоохранительные органы решили задействовать бронемашину для обеспечения безопасности на Триумфальной площади, где сегодня вечером оппозиция собирается провести не согласованный с властями митинг.

Бронемашина «Тигр» с камуфляжной раскраской прибыла в районе 15.00 на Триумфальную площадь и была припаркована на Садовой Триумфальной улице, сообщает vz.ru.

Полиция принимает подобные меры по 31 числам каждого месяца, в котором это число есть, в связи с попытками оппозиционного движения «Стратегия-31» провести несогласованную акцию в поддержку 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.



