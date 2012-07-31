Оппозиционер и блогер Алексей Навальный обжаловал в Басманном суде Москвы решение о возобновлении "дела Кировлеса". Об этом сообщил сегодня его адвокат Вадим Кобзев. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.



По словам адвоката, подана жалоба на решение следователя об отмене постановления от 12 апреля 2012 года о прекращении уголовного дела в отношении Навального.

Следственный комитет России во вторник предъявил Навальному обвинение в организации растраты.

После предъявления обвинения Навальный воздержался от дачи показаний до принятия Басманным судом решения по его жалобе. До тех пор блогер считает все следственные действия по делу незаконными.

"Похоже все идет к тому, что Навальный получит реальный срок - лет на семь", - сказал адвокат, указывая на "утяжеление обвинения". Если ранее блогеру вменялась статья, за которую предусматривалось максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, то теперь - до десяти лет. "Я не знаю случаев в российской судебной практике, чтобы за это давали условный срок", - отметил защитник, сообщает РИА Новости.





