Немецкие СМИ: Кремль усиливает давление на оппозицию

С тех пор как Владимир Путин в очередной раз пришел к власти, давление на оппозицию в России ещё больше усилилось. Во вторник известному оппозиционеру и блогеру 36-летнему Алексею Навальному предъявлено официальное обвинение.

Навальный является одним из самых известных критиков президента и одним из главных организатором демонстраций оппозиции, комментирует ситуацию немецкий журнал «Spiegel». Официальная причина обвинения звучит так: растрата имущества «Кировлеса» в 2009 году. Если вина блогера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Немецкая пресса комментирует и процесс по делу группы Pussy Riot, участницы которой обвиняются в акте вандализма и оскорблении чувств верующих россиян. Из-за панковских молитв женщин, направленых против президента Путина в Храме Христа Спасителя, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Тем временем, защита подсудимых говорит о том, что эти обвинения - политическое шоу.