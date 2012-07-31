Оппозиционер и известнй блогер Алексей Навальный сегодня не признал вину по делу "Кировлеса". Его адвокат Вадим Кобзев сообщил: "Свою вину в предъявленном обвинении он не признает".

Навальный рассказал, что намерен попросить следствие отпустить его в отпуск. "Мне сказали, что рассмотрят ходатайство отпустить меня в отпуск", - сказал он журналистам после того, как вышел от следователя, добавив, что "показал следователю билеты на отпуск для себя и своей семьи".

Но Навальный считает, что, скорее всего, вряд ли его отпустят.Новое обвинение юрист назвал "мегастранным", так как цифра в 16 миллионов рублей, на его взгляд, "никак не объясняется", передает РИА Новости.

"Компания покупала лес. Она купила на 16 миллионов, а вернула 14,5 миллиона рублей, и вся разница была этот самый миллион рублей с небольшим", - пояснил Навальный.

"АН" со ссылкой на СК РФ сообщали, что Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному сегодня предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения чужого имущества в особо крупном размере).